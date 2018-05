Drei nimmt als erster Mobilfunker in Österreich ein Gerät des China-Herstellers Xiaomi ins Sortiment auf. Für das Unternehmen ein erster Markteintritt in Europa.

Das Mi Mix2 ist bald in Österreich erhältlich © Xiaomi

Im Onlinehandel kann man die Smartphones von Xiaomi schon länger bestellen. Nun nimmt mit Drei erstmals ein Mobilfunkbetreiber ein Gerät des chinesischen Herstellers in sein Programm auf, das Mi Mix 2.

Auch wenn Xiaomi, ausgesprochen Schiaumi, in Österreich weitgehend unbekannt ist. Innerhalb der Branche ist das Unternehmen mit Sitz in Peking eine echte Größe. 2010 wurde der Hersteller gegründet und bereits im Oktober 2017 hat Xiomi rund 16 Milliarden US-Dollar Umsatz erwirtschaftet. Apple brauchte für diese Marke 20 Jahre.

Bisher hat sich Xiaomi vor allem auf den Heimmarkt China und auf Indien konzentriert. In China kam der Hersteller im vierten Quartal 2017 unter die Top-5 Hersteller, knapp hinter Apple. In Indien konnte Xiaomi beim Marktanteil Samsung überholen. 28,3 Millionen Geräte konnten in den ersten drei Monaten des Jahres verkauft werden.

Eigene Oberfläche

Die Geräte von Xiaomi zeichnen sich vor allem durch die MIUI-Oberfläche aus, ein stark abgeändertes Android. Doch das Mi Mix 2, das ab Mitte Mai bei Drei erhältlich ist, wurde extra für den westlichen Markt designed. Es bietet ein randloses Design, eine gute Akkulaufzeit und wirkt hochwertig. Allerdings verzichtet Xiaomi, wie auch Apple, auf den Kopfhörerstecker. Am freien Markt kostet das Gerät 383 Euro.

Dass gerade Drei das Gerät in den Handel nimmt ist auch kein Zufall. Der Mobilfunker ist Teil des Megakonzerns CK Hutchison mit Sitz in Hong Kong. Anfang Mai wurde eine weltweite strategische Partnerschaft mit Xiaomi vereinbart.

Auf den Spuren von Huawei

Nach Huawei ist Xiaomi damit der zweite chinesische Hersteller, der nun auch die Vertriebsschiene über die Mobilfunker wagt. Die Strategie ist dabei ähnlich: Mit Geräten der gehobenen Mittelklasse aber mit günstigen Preisen sollen möglichst viele Kunden überzeugt werden.

Beim großen Mitbewerber Huawei ist diese Methode bisher aufgegangen. Nach Samsung und Apple ist der chinesische Konzern die drittstärkste Marke in Europa geworden. Die Marktposition ist damit so stark gefestigt, dass Huawei in den Markt nun auch mit teuren High-End-Geräten einsteigt, wie dem P20 Pro.