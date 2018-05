Miteigentümer Wolfgang Porsche sieht "schweren Fehler" bei VW

Facebook

Wolfgang Porsche © Oliver Wolf

VW-Aufsichtsrat und Miteigentümer Wolfgang Porsche hat im Zusammenhang mit dem Diesel-Betrug bei Volkswagen einen "schweren Fehler" des Konzerns eingeräumt. "Aber die Sache wird aufgearbeitet, und die Probleme werden Stück für Stück in Ordnung gebracht", sagte Porsche dem Magazin "Stern" (Donnerstag).

Sicher seien viele Kunden wegen der Affäre enttäuscht, aber trotzdem entschieden sich offenbar sogar mehr Menschen als früher für einen VW. "Sonst hätten wir nicht so hervorragende Konzernzahlen vermelden können", sagte Porsche, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der VW-Dachgesellschaft Porsche SE und damit einflussreichster Vertreter der Eigentümerfamilien ist. Die Familien Porsche und Piech halten über die Dachgesellschaft gut 52 Prozent der VW-Anteile.

Porsche fordert "Gewaltenteilung"

Was die Luftqualität in den Städten angehe, werde VW eng mit den politisch Verantwortlichen zusammenarbeiten. "Es nützt niemandem, wenn wir aktiv darauf hinarbeiten, eine unserer Schlüsselindustrien zu gefährden, von der in der Bundesrepublik jeder siebente Arbeitsplatz abhängt." Hardware-Nachrüstungen für Dieselautos lehnt er ab.

Der Kulturwandel und die moralische Erneuerung bei VW gingen voran, aber abgeschlossen sei der Prozess nicht. "Vor allem wird das Dieselthema den Volkswagenkonzern noch viele Jahre beschäftigen", sagte Porsche, der sich bei der Hauptversammlung an diesem Donnerstag noch einmal zur Wahl stellt. Er forderte eine "Gewaltenteilung" zwischen Management und Betriebsrat. Der Vorstand führe das Unternehmen und trage am Ende die Verantwortung dafür.