Die international viel beachtete Weltpremiere des elektrischen Jaguar I-Pace geht heute in den Fertigungshallen von Magna Steyr in Graz über die Bühne.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Jaguar I-Pace © JLR

Der traditionsreiche Autohersteller Jaguar enthüllt heute am Abend mit dem I-Pace sein erstes Elektrofahrzeug. Diese international viel beachtete Weltpremiere geht mit viel Prominenz in den Fertigungshallen von Magna Steyr in Graz über die Bühne, wo der I-Pace auch gefertigt wird.

Jaguar dbeschert der Steiermark damit erstmals eine automobile Uraufführung – und seinem Auftragsfertiger Magna-Steyr eine ganz besondere Ehre. Zeigte die Edelmarke den ebenfalls in Graz vom Band laufenden E-Pace noch in London, werden die Briten die Serienversion ihres ersten Elektroautos in Graz enthüllen. Erst fünf Tage später wird Jaguar dann den I-Pace auf dem Genfer Salon der Öffentlichkeit präsentieren.

Die spektakuläre Inszenierung in Graz steigt in der neuen Jaguar-Karosseriehalle. Die Einladungsliste ist handverlesen, knapp 300 Gäste aus allen Ecken der Welt werden erwartet: erste Kunden, Marken-Botschafter, Celebrities und ausgesuchte Medien.