Mobile World Congress Die weltgrößte Mobilfunkmesse in fünf Momenten

Wenn aus Spaß Skurrilität wird - eine Grimasse für das Samsung-Smartphone © AP

Heute ist Schluss in Barcelona. Der Mobile World Congress 2018, die weltgrößte Messe für Mobilfunktechnologien, biegt auf die Zielgerade, 2300 Aussteller brechen ihre Zelte, die eigentlich eher höchstmoderne Tempel waren, ab. Aber was bleibt? Diese Frage ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Die Messe ist nicht nur ob ihrer Größe komplex, sondern auch ob der thematischen Vielfalt.

Deswegen eine Annäherung in Form des Rückblicks auf fünf Momente.

1. Das animierte Selfie

Samsung setzt seinen Fußabdruck in Barcelona für gewöhnlich sehr früh und sehr tief. Einen Tag vor der offiziellen Eröffnung am Montag, zeigten die Südkoreaner am Sonntag ihre neuen Premium-Smartphones Galaxy S9 und Galaxy S9+. Optisch ähneln sie den Vorgängern, ein besonderes Augenmerk wurde auf die Kamera gelegt. Zudem setzt nun auch Samsung - ähnlich wie Apple, das im Herbst "Animojis" präsentierte - auf animierte Illustrationen, sogenannte "AR Emojis".

AR Emoji von Samsung Foto © AP

Obwohl sich die Herangehensweisen der beiden Großen technologisch unterscheiden, und Samsung für die teils kuriosen Ergebnisse der Comicselfies einiges an digitalem Spott einstecken musste, gilt: 3D-Gesichterkennung in unterschiedlichster Ausprägung wird immer präsenter. Die Sensortechnologie dahinter hat riesiges Potenzial in vielen Branchen, Anwendungen reichen vom Aufsperren und Starten autonom fahrender Autos bis hin zum Erkennungsnachweis bei wichtigen Bankgeschäften.

2. Im Banne des Helferleins

Heimische Unternehmen scheinen dieses Potenzial besonders gut nutzen zu können. Tief drinnen im Geschäft ist die Premstättener ams AG, die optische Sensoren für Apples jüngste iPhone-X-Generation zuliefert, in Barcelona zeigte aber auch Infineon einen technologisch hochwertigen 3D-Bildsensorchip. Entwickelt wurde dieser federführend in Graz.

Am Stand von Infineon konnte man auch Erfahrung im Umgang mit einem "Smart Speaker" sammeln. Dieses System erkennt mittels Radartechnologie und hochsensiblen Mikrofonen - entwickelt in Villach - seinen menschlichen Partner präzise und macht das Gespräch noch ein Stück weit menschlicher. Signalwörter etwa ("Alexa", "Hey Google") sind nicht mehr notwendig.

"Smart Speaker"-Demonstration bei Infineon Foto © Zottler

Was zu einer weiteren Augenscheinlichkeit in Barcelona führt: Digitale Assistenten, ausgestattet mit einer kräftigen Portion an künstlicher Intelligenz, sind ein großer Hoffnungsträger der Branche.

3. Ein Display zum Teilen

Chinas Smartphonebauer erlebten dieses Jahr einen durchwachsenen Kongress. Vor allem Huawei - das dafür mit einem umso stärkeren Fokus auf Netzwerktechnologie beeindruckte - ließ aus und verschob die Präsentation der P20-Serie auf Ende März. Dafür spielten sich Xiaomi, Vernee oder Vivo (mit der Apex-Studie) in den europäischen Vordergrund.

Das Axon M von ZTE Foto © APA

ZTE, ein weiterer chinesischer Produzent, brachte schließlich sogar den heimlichen Smartphone-Star nach Barcelona: das Axon M mit Dualscreen. Dieser kann wahlweise in zwei völlig unabhängige Displays verwandelt werden, oder als ein großer Screen funktionieren. Auch mit an Bord ist eine "Spiegeloption", die zwei Nutzer gleichzeitig mit dem selben Bild versorgt. Das M steht für? Richtig, "Multitasking". Platz Zwei in der Wahrnehmungswertung ging übrigens an Nokia und die Neuauflage der Matrix-Banane 8110.



4. Der französische Eisblock

Der folgende Eisblock stammt aus Frankreich, war am Mobile World Congress auf einem besonders gut durchlüfteten Stand am Hallenrand zu finden und steht stellvertretend für das stark wachsende Segment der Outdoor-Smartphones. Ihre Bestimmung versteht sich auch als Besinnung: stoßfest, wasserdicht und schnörkellos sollen sie sein.

Das eingefrorene Action-X3 Foto © Zottler



Mit dem im Eis eingeschlossenen Action-X3 begibt sich der französische Produzent Crosscall in den direkten Wettkampf mit Unternehmen wie Blackview, Caterpillar, Kyocera, Nomu oder Ulefone.

5. Der digitale Duschkopf

Es war ein seltsamer Moment, das erste Aufeinandertreffen mit dem "smarten Duschkopf". Was dieses hochintelligente Wesen kann? Verbunden mit der Handyapp gibt er, in Folge ausgefeilter Voreinstellung, genau jene Wassertemperatur ab, nach der sich Anwender sehnen. Zudem kann man während der wohl temperierten Körperreinigung per Touchscreen Musik lauter oder leiser drehen. Der wahre Vorteil: Noch brauchen österreichische Anwender zu keiner finalen Entscheidung kommen, ob dieses Gadget notwendig ist und in weiterer Folge das Leben einfacher oder sogar glücklicher macht. Der Duschkopf wird hierzulande noch nicht vertrieben.

Der smarte Duschkopf von Livin Foto © Livin

Insgesamt aber gewann der vernetzte Haushalt mit seinen vielen, untereinander kommunizierenden Geräten am Messegelände in Barcelona massiv an Bedeutung. 5G, der zwar noch nicht vollends definierte aber am Mobile World Congress omnipräsente neue Mobilfunkstandard, soll diese Entwicklung in den kommenden Jahren noch einmal vorantreiben.

