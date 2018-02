Facebook

© Green Panther/(c) Robert Frankl

Der Green Panther macht Jahr für Jahr sichtbar, dass die steirischen Kreativunternehmen die Klaviatur aller Kommunikationskanäle exzellent beherrschen“, so beschreibt Edgar Schnedl, Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in der WKO Steiermark, die Grundzüge des Landespreises für kreative Kommunikation. Die Auszeichnung sei als „Zeichen der Wertschätzung für meisterhafte Kommunikationsleistungen“ zu verstehen. Die Werber des Landes blicken heuer einem ganz besonderem Event entgegen, denn der „Green Panther“ wird zum bereits 30. Mal verliehen. Seit Beginn wurden 832 Arbeiten prämiert. Heuer werden 39 Panther in Gold, Silber und Bronze verliehen, Einreichungen sind unter www.werbe.at ab sofort möglich, Teilnahmeschluss ist der 23. März.

Blick zurück Zwischen 1989 und 2017 wurden insgesamt 832 „Green Panther“ verliehen, davon 332 in Gold.

221 Agenturen haben zumindest einen Green Panther gewonnen, neun davon konnten in der Historie bereits mehr als 20 Green Panther „erringen“. Die allererste Green-Panther-Verleihung ging am 30.10.1989 im Weißen Saal der Grazer Burg über die Bühne, überreicht wurden die Preise von der damaligen Wirtschaftslandesrätin Waltraud Klasnic.

Die erste Green-Panther-Verleihung im Jahr 1989 - mit der damaligen Wirtschaftslandesrätin Waltraud Klasnic Foto © GP

Eingereicht werden können Arbeiten, die im Jahr 2017 erstmals veröffentlicht wurden. Teilnahme-berechtigt sind alle Mitglieder der steirischen Fachgruppe für Werbung und Marktkommunikation, sowie Werber von außerhalb der Steiermark für Arbeiten, die für steirische Auftraggeber realisiert wurden. Ausnahmen: In der Kategorie „Fotografie“ sind Berufsfotografen mit Standort in der Steiermark teilnahmeberechtigt, in der Kategorie Motion Pictures auch Mitglieder der Fachvertretung der Film- und Musikwirtschaft der WKO Steiermark.

Wie stark sich der Preis über die Jahre weiterentwickelt hat, zeigt sich anhand der eingereichten Projekte. Im Premieren-Jahr waren es 60, im Vorjahr bereits 268, wobei der Newcomer-Anteil mehr als 40 Prozent betrug.

Trophäenspiegel Hartinger Consulting liegt mit 29 Green Panther in Gold, 14 in Silber und elf in Bronze an der Spitze des Trophäenspiegels. Gefolgt von moodley brand identity (28/14/13), Der I-Punkt (14/8/9), Raunigg & Partner (13/11/6) und Spreitzer and Friends (12/10/8).

Ein starker Fokus liegt auch diesmal auf dem kreativen Nachwuchs. Zum neunten Mal wird der „Young Creatives Pan-ther“ ausgelobt. Junge Kreative (geboren nach dem 31. Dezember 1992) werden eingeladen, einen Video-Clip zu erstellen. Weder eine Gewerbeberechtigung noch ein Wohnsitz in der Steiermark sind dafür Voraussetzung. Das Thema ist noch geheim, jeder, der sich bis zum 18. März angemeldet hat, erfährt bei einem Briefing am 20. März das Thema und hat dann bis zum 23. März Zeit für die Umsetzung.