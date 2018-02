Facebook

© AP/Alexander Zemlianichenko

Am Samstag sei mit 655,2 Millionen Kubikmetern Erdgas für Westeuropa den vierten Tag in Folge eine neue Höchstmarke erreicht worden. Das teilte der weltgrößte Gasproduzent in Moskau mit. Der Rekord an einem Samstag sei bemerkenswert, weil der Verbrauch an arbeitsfreien Tagen sonst zurückgehe.

Wegen der gestiegenen Nachfrage hätten auch die Preise zugelegt, meldete die Agentur Interfax nach Firmenangaben. Am Gasknoten Baumgarten in Niederösterreich liege der Spotpreis für 1.000 Kubikmeter Erdgas für Montag bei 290 Euro, nach 187 Euro zum Monatsbeginn. In Baumgarten wird das Gazprom-Gas für Süd- und Südwesteuropa verteilt.