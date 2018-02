Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) besucht heute den Eurogruppenvorsitzenden Mario Centeno in Lissabon. Themenspektrum reicht von Bitcoin bis Bankenunion.

Besuch in Lissabon

Eurogruppenvorsitzenden Mario Centeno und Hartwig Löger im Jänner in Brüssel © BMF/photonews.at/Georges Schneider

Dabei gehe es um eine breite Themenpalette, von einem Rechtsrahmen für Kryptowährungen wie Bitcoin bis zu Österreichs EU-Vorsitz im zweiten Halbjahr 2018, heißt es aus dem Finanzministerium.

Für Löger ist es mit Ausnahme seiner Teilnahme am monatlichen EU-Finanzministerrat in Brüssel die erste Auslandsreise. Der österreichische Ressortchef ist das ganze Jahr stellvertretender Eurogruppenvorsitzender - im ersten Halbjahr in Vertretung seines bulgarischen Amtskollegen, da Bulgarien kein Euroland ist, im zweiten Halbjahr als Vertreter des EU-Vorsitzlandes.

Zu besprechen haben Löger und Centeno auch die Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion, die Bankenunion, die Europäische Einlagensicherung, die Bankenabwicklung und die Reform des Eurorettungsschirms ESM. Auch die Lage in Griechenland nach dem Auslaufen des dritten Hilfsprogramms im August 2018 solle thematisiert werden.