Minus 8,7 Prozent Zahl der Arbeitslosen nimmt in Kärnten weiter ab

AMS-Chef Franz Zewell wirft einen positiven Blick in die Zukunft © Weichselbraun

Die Prognosen für Kärnten sind zwar nicht ganz so positiv, wie für boomende Wirtschaftsräume wie Oberösterreich oder Tirol, trotzdem zeichnet sich laut dem Chef des AMS Kärnten, Franz Zewell, ein "deutliches Plus bei den Beschäftigten für 2018" ab. Im April hatten in Kärnten 210.000 einen Job, um 1,6 Prozent mehr, als im Vergleichszeitraum 2017. Und vergleicht man die Zahl der Beschäftigten von Jänner bis April 2018 mit jener von 2009, so liegt das Plus in diesen ersten vier Monaten bei 9600 Beschäftigten.

Auch bei der Arbeitslosenquote ist laut Zewell für 2018 mit einer Abnahme auf 9,7 Prozent zu rechnen. 2017 lag die Arbeitslosenquote in Kärnten im Schnitt bei 10,2.

Im April hat die Zahl der Arbeitslosen um 8,7 Prozent abgenommen. Rechnet man jene hinzu, die sich in Schulungen befinden, sind es 8,5 Prozent.

Bessere Aussichten auch für Ältere

Besonders erfreulich aus der Sicht von Zewell ist die Tatsache, dass auch ältere Arbeitslose wieder leichter einen Job finden. Hier gab es eine Abnahme von 4,4 Prozent. "Und die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen steigt auch wieder. Das sieht man an der Zahl der Lehrstellen", sagt der AMS-Chef. Hier würden aktuell 385 Lehrstellensuchende 444 offenen Lehrstellen gegenüberstehen.

