Im slowenischen Nova Gorica wird am Donnerstag ein Dipo-Markt eröffnet, der mittlerweile zehnte Standort des Kärntner Möbelhändlers Rutar in Slowenien. Nummer elf soll noch 2018 dazukommen. Expandiert wird auch in Italien.

In Slowenien hat Rutar die Expansion mit der Eröffnung des neuen Dipo-Marktes fast abgeschlossen © Rutar

Im slowenischen Nova Gorica wird heute mit dem neuen Dipo-Markt das 17. Einrichtungshaus des Kärntner Möbelhändlers Rutar eröffnet. In Slowenien ist es bereits die Nummer zehn, wobei zwei der Standorte Rutar-Märkte sind. Erstmals waren die Kärntner 2001 mit einem Standort in Laibach vertreten. Und noch in diesem Jahr soll laut Plan ein Dipo-Markt in Novo Mesto eröffnet werden - der letzte in Slowenien, denn dann sei man in jeder Bezirksstadt mit Dipo oder Rutar vertreten, so Firmen-Chef Josef Rutar.

Zum Möbeltempel umfunktioniert wurde in Nova Gorica eine alte Eisenbahnremise, die unter Denkmalschutz steht, und in genauer Abstimmung mit diesem in den vergangenen Monaten erneuert wurde. Drei Millionen Euro wurden investiert, so Rutar. Und weitere sieben Millionen Euro fließen in den Standort in Novo Mesto. Dann sei die Expansion in Slowenien abgeschlossen.

Markterschließung in Italien

Ganz anders in Italien. Hier hat die Markterschließung gerade erst begonnen. 2016 wurde der erste Dipo-Markt in Udine eröffnet, zwei weitere folgten in San Fior di Sopra in der Provinz Treviso und in Zoppola nahe Pordenone in der Provinz Friaul.

Josef Rutar ist auch in Italien auf Expansionskurs Foto © Pacheiner

Ein rasantes Tempo, das, so Firmenchef Josef Rutar, auch beibehalten wird. Italien sei ein wichtiger Zukunftsmarkt, weshalb eine entsprechende Dichte an Möbelhäusern aufgebaut werden soll. Noch 2018 soll ein weiterer Dipo-Standort dazukommen. Mit den Betriebsstättengenehmigungen sei es bei den südlichen Nachbarn nicht ganz so einfach. Es würden aber laufend neue Standorte gesucht. Die Vision des Kärntner Möbelhändlers ist es, den gesamten oberitalienischen Raum zu erschließen.

Mehr als 1000 Mitarbeiter

Geführt werden die Möbelhäuser zentralistisch vom Hauptquartier in Eberndorf aus. Mehr als 1000 Mitarbeiter erwirtschaften in drei Ländern mittlerweile einen Jahresumsatz von rund 100 Millionen Euro. Rutar ist einer der wenigen regionalen Möbelhändler, die sich gegen Möbelriesen wie Ikea oder Lutz erfolgreich behaupten können. In Kärnten selbst ist Rutar mit vier Standorten in Eberndorf, Klagenfurt, Villach und St. Veit vertreten. Die Filiale in Villach wurde gerade erst um eine Million Euro umgebaut und mit Restaurantbereich neu eröffnet.

