Die Wiener Börse hat am Mittwoch höher eröffnet. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.450,46 Zählern um 21,22 Punkte oder 0,62 Prozent über dem Dienstag-Schluss (3.429,24). Bisher wurden 282.147 (Vortag: 125.911) Aktien gehandelt (Einfachzählung).

Bei den Einzelwerten stiegen die Aktien der Erste Group 2,72 Prozent auf 40,39 Euro. Die Bank hat für 2017 mit 1,31 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,26 Mrd. Euro) den höchsten Nettogewinn in ihrer Geschichte gemeldet. Beim Betriebsergebnis gab es einen Rückgang von 2,66 auf 2,51 Mrd. Euro. Die Dividende soll um 20 Prozent auf 1,20 Euro je Aktie steigen.

Erste mit mehr Dividende

Die börsennotierte Erste Group wird für 2017 mehr Geld an ihre Aktionäre ausschütten. Die Dividende wird um 20 Prozent auf 1,20 Euro je Aktie angehoben. Das kündigte Bankchef Andreas Treichl am Mittwoch an.

Besonders profitiert hat die Bank vom besseren Konjunkturumfeld in ihren Märkten. Das hat die Risikolage verbessert. Mit einem Anteil von nur mehr 4 Prozent an faulen Krediten am Gesamtkreditvolumen habe die Bank ein Niveau erreicht, das seit Beginn der Finanzkrise nicht gesehen wurde, schrieb das Unternehmen. Auch früher gebildete Wertberichtigungen auf notleidende Kredite konnten aufgelöst werden.

Der Nettogewinn 2017 war mit 1,31 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,26) Mrd. Euro der höchste, den es in der Bank je gab. Beim Betriebsergebnis gab es einen Rückgang von 2,66 auf 2,51 Mrd. Euro. Für 2018 stellte der Vorstand aber wieder einen Anstieg beim Betriebsergebnis in Aussicht.

Uniqa mit mehr EGT

Der UNIQA-Versicherungskonzern hat voriges Jahr sein Ziel erreicht, das Vorsteuerergebnis gegenüber 2016 zu steigern - und möchte auch 2018 beim EGT weiter zulegen. Die Dividende wird erneut leicht erhöht - von 49 auf 51 Cent je Aktie - und soll auch in den kommenden Jahren kontinuierlich zulegen. Auch eine Verbesserung der Combined Ratio ist für heuer geplant.

2017 wuchs das Ergebnis vor Steuern (EGT) um 7,4 Prozent auf 242,2 Mio. Euro, wie der Konzern Mittwochfrüh bekannt gab. Die verrechneten Prämien (inklusive Sparanteile) wuchsen um 4,9 Prozent auf 5,293 Mrd. Euro. Die Kostenquote wurde von 26,6 auf 25 Prozent verbessert und die Combined Ratio (Schäden und Kosten gemessen an den Einnahmen) sank auf 97,5 Prozent.

Das Kapitalanlageergebnis ging wegen des Niedrigzinsumfelds und negativer Währungseffekte um 4,7 Prozent auf 560,9 Mio. Euro zurück. Für 2018 wird beim Kapitalanlageergebnis mit keinem weiteren Rückgang gegenüber 2017 gerechnet, da die Effekte des Niedrigzinsumfelds schon in den - in den letzten Jahren gesunkenen - Kapitalerträgen großteils reflektiert seien.

Wachstum bei Wienerberger

Der börsennotierte Ziegelkonzern Wienerberger ist 2017 stark gewachsen und hat gut verdient. Zwar sei die Entwicklung in den einzelnen Märkten sehr unterschiedlich gewesen, aber insgesamt seien sowohl die Baubeginne als auch die Infrastrukturausgaben gestiegen, vor allem in Osteuropa und in den USA. Wienerberger profitierte von gestiegenen Durchschnittspreisen und eigenen Sparmaßnahmen.

Der Umsatz des Konzerns legte 2017 um 5 Prozent auf den Rekordwert von 3,119 Mrd. Euro zu, (2016: 2.973 Mrd. Euro). Der Nettogewinn stieg um 50 Prozent auf 123,2 Mio. Euro (82 Mio. Euro), den höchsten Wert seit zehn Jahren. Der Gewinn vor Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) legte um drei Prozent auf 415 Mio. Euro (404,3 Mio. Euro) zu. Die Nettoverschuldung Ende 2017 lag mit 566,4 Mio. Euro um 10 Prozent unter dem Wert vom Jahr zuvor, der Verschuldungsgrad betrug 29,6 Prozent. Dank der starken Ergebnisse wird der Vorstand der Hauptversammlung eine Dividende von 30 Cent vorschlagen, dazu kommt eine Sonderdividende von 10 Cent durch die ANC Privatstiftung.

Auch für 2018 ist Wienerberger optimistisch: Der Wohnbaumarkt in Europa dürfte leicht wachsen, insbesondere in Osteuropa. Der Infrastrukturmarkt in Osteuropa werde vom zunehmenden Abruf von EU-Fördermitteln profitieren. In Westeuropa erwartet Wienerberger "eine gesunde Entwicklung in den Kernmärkten". Für Nordamerika prognostiziert die Gruppe einen weiteren Anstieg des Wohnbaus und Zuwächse im Rohrbereich. In Summe soll das organische EBITDA 2018 zwischen 450 und 470 Mio. Euro liegen. Es soll organisches Wachstum und weitere Zukäufe geben - dafür seien 2018 "mindestens 200 Mio. Euro" vorgesehen. 30 Mio. Euro sollen in den nächsten 18 Monaten in die Effizienzsteigerung investiert werden, heuer sind Einsparungen von 15 Mio. Euro geplant. Auch sollen Unternehmensteile, die nicht der strategischen Ausrichtung des Konzerns entsprechen, verkauft werden - dadurch könnten in den nächsten 24 Monaten bis zu 100 Mio. Euro erzielt werden.