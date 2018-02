Personal, Bürokratie, Kosten Die Probleme der Kärntner Hotellerie

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sigismund Moerisch, Fachgruppenobmann der Hotellerie, analysierte die Probleme der Kärntner Hotellerie © KK/FRITZ

Der Fachgruppenobmann der Kärntner Hotellerie, Sigismund Moerisch, und FH-Professor Stefan Nungesser haben am Mittwoch die erste "Hotellerie Trend Analyse Kärnten" präsentiert. Probleme sehen die 2000 online befragten Beherbergungsbetriebe vor allem bei Personal, Bürokratie und Lohnnebenkosten.

Mit der aktuellen Geschäftslage in der laufenden Wintersaison sind die befragten Unternehmen halbwegs zufrieden. Deutlich zuversichtlicher ist man hingegen für die kommende Sommersaison, und das zeigt sich auch in den geplanten Investitionen: 65 Prozent der Befragten planen, im heurigen Jahr mehr oder gleich viel zu investieren wie im Vorjahr, knapp drei Viertel nehmen dafür bis zu 100.000 Euro in die Hand. Diese Mittel kommen vorwiegend der Renovierung von Gästezimmern (62 %), Außenanlagen (42 %) und Sanitärbereichen (36 %) zugute.

Deutlich geringer ist die Bereitschaft, in die "Software" - also zum Beispiel in Mitarbeiterschulungen - zu investieren. Moerisch: "Man erkennt daran einen gewissen Nachholbedarf: Investiert wird in neue Zimmer und Badezimmer, nicht in Innovationen oder Betriebserweiterungen." Schwierigkeiten bereite der Hotellerie die Einstellung qualifizierten Fachpersonals, die überbordende Bürokratie in Form von behördlichen Auflagen und Regelungen und die hohen Personalkosten. Wichtig sei auch die seit längerem thematisierte Flexibilisierung der Arbeitszeit.