Bankangestellte feilschen nun im ihr Gehalt © Fotolia

Die Wirtschaft brummt und die Gewerkschaft will das auch in den Löhnen der Bankangestellten widergespiegelt sehen. Die GPA-djp fordert in den kommenden Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 75.000 Beschäftigten des Finanzbereichs daher vier Prozent Lohnerhöhung, Kinderzulage ab dem ersten Tag nach der Geburt eines Kindes, zusätzliche Freizeitphasen und mehr Zeit für Qualifizierung.

"Das Jahr 2017 markiert eindeutig das Ende der Krise im Bankensektor. Alle relevanten Kennzahlen weisen nach oben, die Branche verzeichnet Rekordgewinne. Aufgrund der ausgezeichneten Ertragslage in der Financebranche und dem anhaltenden Wirtschaftsaufschwung fordern wir nach Jahren der vergleichsweise niedrigen Abschlüsse eine Erhöhung, die der äußerst positiven Entwicklung Rechnung trägt", wird der Chefverhandler der GPA-djp Wolfgang Pischinger, in einer Aussendung heute Dienstag zitiert. Die KV-Verhandlungen in der Finanzbranche beginnen am 21. Februar.

Im Herbst waren die Metaller ebenfalls mit der Forderung nach vier Prozent Gehaltsplus in die KV-Verhandlungen gestartet. Geworden sind es dann drei Prozent.