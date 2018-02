Laut der Plattform willhaben erhöhten sich die Preise in Wien 2017 im Schnitt um neun Prozent. Auch in allen Landeshauptstädten wurden die Eigentumswohnungen teurer.

© Robert Kneschke - Fotolia

Die Preise für Eigentumswohnungen haben 2017 erneut stark angezogen. Die Angebotspreise seien in mehr als 80 Prozent der Bezirke angestiegen, ergab eine Auswertung der Immobilienplattform willhaben, die mehr als 120.000 Anzeigen untersucht hat. In Wien legten die Preise im Schnitt um 9 Prozent zu und auch in allen Landeshauptstädten wurden Eigentumswohnungen um 4 bis 6 Prozent teurer.

In der Steiermark mussten potenzielle Eigentumswohnungsbesitzer vor allem in Leoben (+12 Prozent), Bruck-Mürzzuschlag (+10 Prozent) und Leibnitz (+8 Prozent) tiefer in die Tasche greifen. In den Bezirken Murau (-4 Prozent) und Südoststeiermark (-5,5 Prozent) gaben die Angebotspreise nach.

In Kärnten wurden Eigentumswohnungen in mehreren Bezirken günstiger. So kamen Wohnungen in Spittal an der Drau (-5 Prozent), St. Veit an der Glan und Völkermarkt (beide -7 Prozent) billiger auf den Markt. In den Bezirken Feldkirchen (+24 Prozent), Hermagor (+12 Prozent), Villach (+12 Prozent) und Klagenfurt (+6 Prozent) zogen die Preise dagegen an.

In den Bundesländern hat sich Tirol einmal mehr als teures Pflaster erwiesen. Am deutlichsten schnellten die Angebotspreise für Eigentumswohnungen in Kitzbühel (+30 Prozent), Landeck (+24 Prozent) und Schwaz (+17 Prozent) in die Höhe. Doch auch in Imst (+11 Prozent), Kufstein (+10 Prozent), Innsbruck (+5 Prozent) und Innsbruck-Land (+5 Prozent) wurden Eigentumswohnungen spürbar teurer.

In Amstetten stiegen Eigentumswohnungen 2017 im Vergleich zum Vorjahr um fast 21 Prozent. Im Bezirk Freistadt in Oberösterreich stiegen die Preise im Schnitt um ein Viertel pro Quadratmeter, was willhaben als Markt-Ausgleich zu rückläufigen Preisentwicklung im Jahr 2016 wertet. Im Bundesland Salzburg war Sankt Johann im Pongau mit durchschnittlichen Preisanstiegen für Eigentumswohnungen von 9 Prozent das teuerste Pflaster. In der Stadt Salzburg wurden Eigenheime um 6 Prozent teurer.