Am 25. Februar 1978 hat die Linie U1 als erste ihren Betrieb aufgenommen. Im Bild: Einhebung eines 1973 an der Station Karlsplatz/Oper. © APA/WIENER LINIEN

Die Wiener Linien feiern das 40-Jahr Jubiläum der U-Bahn. Am 25. Februar 1978 hat die Linie U1 als erste ihren Betrieb aufgenommen. Im Vergleich mit anderen europäischen Städten war Wien diesbezüglich reichlich spät dran. Heute zählt das U-Bahn-Netz 84 Kilometer und 101 Stationen - und wird weiter ausgebaut.

Gustav Mahler sagte einst: "Wenn die Welt einmal untergehen sollte, ziehe ich nach Wien, denn dort passiert alles 50 Jahre später". Große europäische Metropolen wie London, Paris, Berlin oder Budapest erkannten bereits Ende des 19. Jahrhunderts die Notwendigkeit einer U-Bahn. In Wien fiel erst am 25. Jänner 1968 im Wiener Gemeinderat der Beschluss, eine Untergrundbahn zu errichten. Zehn Jahre später wurde die U1 als erste Linie eröffnet, die jedoch nur wenige Kilometer zwischen Karlsplatz und Reumannplatz zurücklegte.

Zu einer schnellen Entscheidung führte 1965 eine Einschätzung des Wissenschaftlers Edwin Engel, der eine Notwendigkeit dieses Verkehrsmittels formulierte. In der Folge war die Planung des U-Bahn-Netzes auch keineswegs einfach und sorgte wiederum für politische Debatten. Aber nicht nur in der Politik war die U-Bahn umstritten - Protestplakate zeugten auch von Unmut in der Bevölkerung, der nicht zuletzt aufgrund einer gigantischen Baustelle ausgelöst wurde, die den Verkehrsknotenpunkt Karlsplatz von nun an markierte.

Im Jahr 1978 wurden schließlich die ersten U-Bahn-Stationen eröffnet. Zu Ehren der neuen "Silberpfeile" - wie die Waggons genannt werden - wurde sogar eine eigene Briefmarke mit Sonderpoststempel gedruckt. Erst in der zweiten Bauphase Anfang der 80er-Jahre wurden die U3 und U6 in Angriff genommen. Im Moment wird die vierte Ausbauphase angegangen: Der Bau der türkisen U5 wird realisiert, eine fünfte Phase ist bereits in Planung.

Anders als Ende des 19. Jahrhunderts hat man nun beschlossen, mit der Zeit zu gehen. Die Züge der U5 werden automatisch und fahrerlos geführt und mit Bahnsteigtüren ausgestattet sein - wobei auch hier zahlreiche andere Metropolen wie London, Paris oder Barcelona früher dran waren.