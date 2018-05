Facebook

© APA/Hans Klaus Techt

Der weltgrößte US-amerikanische Vermögensverwalter Blackrock ist beim börsenotierten Stahlkonzern Voestalpine erstmals mit einer meldepflichtigen Beteiligung eingestiegen. Der US-Finanzinvestor halte per 27. April 4,01 Prozent am Linzer Stahlkocher, teilte die Voestalpine am Mittwochabend mit.

3,69 Prozent der Stimmrechte werden über Aktien und 0,32 Prozent über andere Finanzinstrumente gehalten.

Die Blackrock-Beteiligung an der voestalpine wird über eine Kette von 35 Blackrock-Firmen gehalten, schlussendlich von Blackrock Asset Management Deutschland.

