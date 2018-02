Geht das?Für 1000 Euro Kredit nur 954 Euro zurückzahlen

Wettlauf um Negativzinsen für Konsumenten in Deutschland. Ein Internetportal gibt jetzt 1000 Euro Kredit und fordert nur 954 Euro zurück. Allerdings: Der Kreditnehmer muss eine gute Bonität aufweisen.

© Fotolia

Bei Ratenkrediten im Internet locken Anbieter in Deutschland die Verbraucher mit immer niedrigeren Zinssätzen. Das Portal Smava senkte seinen effektiven Jahreszinssatz für einen Konsumentenkredit auf minus drei Prozent. "Das heißt: Ich leihe mir 1.000 Euro und muss nur 953,80 Euro zurückzahlen", erklärt Smava-Chef Alexander Artope.

Smava reagierte damit auf das Vergleichsportal Check24, das einen Online-Kredit mit einem negativen Zinssatz von minus 1,5 Prozent ins Angebot aufnahm. Beide Kredite können demnach von Kreditnehmern mit sehr guter beziehungsweise guter Bonität beantragt werden. Das Angebot von Smava gilt bis Ende März, das bei Check24 bis Mitte März.

Noch nie zuvor hätten Kreditnehmer "so stark von der Niedrigzinsphase und dem Wettbewerb profitiert", so Artope. Check24 erklärte, der Online-Kredit sei eine "gute Alternative" zu einem bestehenden Dispositionskredit. Bankkunden, die ihr Girokonto überzögen, zahlten dafür in Deutschland im Schnitt jährlich 9,78 Prozent Dispozinsen.

Verbraucherschützer raten, vor einer Kreditaufnahme gründlich zu überprüfen, ob die Anschaffung unbedingt nötig ist oder ob sich eine günstigere Alternative finden lässt.