Ulrich Stirnat und Lena Wendt in ihrem Landrover auf dem Trip durch Westafrika © Ulrich Stirnat / Lena Wendt

Hamburg, 2014: Ulrich Stirnat und Lena Wendt sind ein Paar. ­Alles läuft gut. Sie arbeitet als Journalistin, er als Medizintechnik­ingenieur, sie leben in einer renovierten ­Altbauwohnung in ­Hamburg-Eimsbüttel. Bis zu seinem Burn-out. Und ihrer Krise. Er wird nachher in ­einem „Spiegel“-Interview ­sagen: „Mein Burn-out hat mich dazu gezwungen, mich mehr mit mir und meiner Lebenssituation zu beschäftigen.“ Sie fühlte: „Eigentlich war alles okay. Ich habe aber gespürt, dass es nicht das Richtige für mich ist.“ Sie kündigen, vermieten ihre Wohnung und steigen aus. Zwei Jahre lang fahren sie mit einem Land­rover durch Westafrika. Klingt schön, aber der Roadtrip ­wurde auch zur Belastungsprobe für ihre Beziehung. Es gab Streit, Dinge wurden unterschiedlich wahrgenommen, sie führten Krisengespräche, eine Trennung stand sogar im Raum, wie sie gegenüber dem „Spiegel“ erklärten. Als ihr Hund Ayo von einem Krokodil getötet wurde, fanden sie ­wieder zueinander. Im Interview mit der Kleinen Zeitung ­erklären sie, wie sie über die Arbeit heute denken, wie man Menschen beim Aussteigen ­zurücklässt und wie man sich selbst findet und den Begriff Heimat neu definieren kann.

An welchem Punkt wussten Sie, dass Sie alles hinter sich lassen würden?

Lena: Als Ulli ein Burn-out hatte und ich gesehen habe, was ein Zusammenspiel von Überlastung und davon, sich selbst permanent zu übersehen, mit einem Menschen anstellt, war mir klar, jetzt oder nie. Wir müssen raus, brauchen Abstand zu all dem, müssen dringend von außen darauf blicken.

Was störte Sie am vorhandenen Arbeitsumfeld und der Arbeitssituation am meisten?

Lena: Der Mensch an sich zählt nicht mehr. Wenn der Frust zu groß wird, belohne ich mich, indem ich konsumiere. Und dann muss ich schnell wieder mehr verdienen. Das heißt: mehr arbeiten, um den Konsum auszugleichen. Das ist komplett krank.

Ulli: Wirklich gestört hat mich nichts, oder sagen wir besser, ich habe nicht bewusst bemerkt, dass mich etwas stört. Bis ich zusammengebrochen bin – Burn-out. Da hat es mir gedämmert, dass irgendetwas in meinem Leben nicht stimmt. Ich hatte einen guten Job, nach gewissen Maßstäben: gutes Geld, gutes Arbeitsklima, Betriebsrat etc., aber die Maßstäbe, die waren nicht meine eigenen.

Mauretanien 2014: Lena und Ulli am Meer im Norden Mauretaniens, kurz vor Nouadhibou, der zweitgrößten Stadt des Landes. Im Laufe der Reise stand die Beziehung trotz ihrer Liebe vor dem Scheitern Foto © Lena Wendt

Sie haben eine klare Entscheidung getroffen. Wo haben Sie damals die größten Probleme unserer Arbeitswelt gesehen?

Lena: Ich werde teilweise komplett verheizt und lasse das bereitwillig mit mir machen, weil ich denke, das sei normal. Mein Bedürfnis nach Sicherheit, das mir meine Gesellschaft vorlebt und in das ich reinwachse, ist oft so groß, dass ich es über meine Zufriedenheit und Liebe stelle. Die Wertschätzung meiner selbst geht verloren. Das Problem ist kein Arbeitsweltproblem, es ist meiner Meinung nach ein Gesellschaftsproblem. Ich strebe permanent danach, mir Dinge leisten zu können oder jemand zu „werden“. Dabei sehe ich gar nicht, dass ich schon jemand bin.

Ulli: Gute Frage. Vielleicht die Größenordnung, die das Ganze angenommen hat? Je größer ein Unternehmen ist, desto kleiner wird der Wert des Einzelnen. Alles ist anonymer. Den Unterschied gibt es z. B. auch zwischen Stadt und Dorf. Ich glaube, es ist die Abwesenheit von Menschlichkeit, von persönlichem Erleben, das der Einzelperson in der großen Arbeitswelt zu schaffen macht.

Könnten Sie kurz umreißen, wie man seine Heimat hinter sich lässt, ohne dass die Menschen, die man zurücklässt, beleidigt sind?

Lena: Wer mich lieb hat, kann nicht beleidigt sein, wenn ich meinem Herzen folge. Wer mich lieb hat, der freut sich für mich. Alle anderen tun mir leid.

Ulli: Ich glaube, das liegt gar nicht in meiner Hand. Ich kann nicht für andere Menschen Entscheidungen treffen, nur für mich selbst.

Wie reagierten Freunde und Bekannte zunächst? Hat sich ihre Meinung seither verändert?

Lena: Sie haben sich für uns gefreut, uns aber ebenfalls ihre Sorgen mitgeteilt. Wir haben während der Reise einen Blog geschrieben, um ihnen diese zu nehmen.

Ulli: Sie reagierten geschockt, auch wenn sie sich nichts anmerken ließen. ­Mittlerweile ist mein Vater aber drauf und dran, ebenfalls mal für eine Weile zu ver­reisen.

Elfenbeinküste 2015: Lena mit Kids aus dem Dorf Grand Drewin. Foto © Lena Wendt

Warum gerade Afrika?

Lena: Seit ich klein bin, zieht es mich immer wieder nach Afrika. Die Lebensfreude, die Ausstrahlung, die Gemeinschaft der Menschen ist unfassbar.

Das klingt alles wunderbar. Wie bewegt man sich in einem von Grund auf andersartigen Land, ohne dass man als „weltfremder Westler“ abgestempelt wird? Welche Barrieren gibt es?

Lena: Erst einmal wie ein Vollidiot, aber wie heißt es so schön: „learning by doing“. Wenn ich über mich selbst ­lachen kann und den Menschen mit einem Lächeln und vor allem auf Augenhöhe ­begegne, dann ist es ganz egal, woher ich komme. Und ich muss nicht glauben, dass ­Afrikaner weniger Vorurteile über mich haben, als ich über sie.

Ulli: Wir sind alle menschliche Wesen, auch wenn kulturelle Unterschiede vorhanden sind. Tief in uns haben wir aber einiges an Gemeinsamkeiten. Wir freuen uns alle über dieselben Dinge: Ehrlichkeit, oder wie Lena sagte, Augenhöhe.

Benin 2016: Bevor es nach Abomey geht, muss sich Ulli nach einem plötzlichen Fieberanfall auf Malaria testen lassen. Foto © Lena Wendt

Inwiefern veränderte sich Zeit- und Sicherheitsgefühl?

Ulli: Zeit verliert außerhalb unserer getakteten Ge­sellschaft tatsächlich an ­Bedeutung, oder besser gesagt, ich nehme Zeit anders wahr. Ich bin nicht mehr durch sie gehetzt, sondern im Einklang mit ihr unterwegs. Ich hatte am Beginn der Reise ziemlich häufig Angst. Tief sitzende Angst. Aber durch die Erfahrung weiß ich jetzt: Der gesunde Menschenverstand, und zwar der eigene, ist das Wichtigste. Damit bist du stets auf der sicheren ­Seite.

Wie hat ein Arbeitstag in Afrika ausgeschaut? Wie haben Sie Geld verdient?

Lena: Das kommt ganz auf den Job an. Wir haben kein Geld verdient. Nur einmal haben wir sechs Monate in Ghana für Kost, ein Dach über dem Kopf und ­Taschengeld in einer Eco­lodge ­gearbeitet. Dort haben wir gelernt, mit natürlichen ­Baustoffen Häuser zu bauen. Ich habe Yoga unterrichtet und Ulli Surfen.

Nach einem langen Tag: Duschen mit Wasser aus einer Colaflasche Foto © KK

Was verhalf Ihnen dazu, sich selbst wiederzufinden?

Lena: Die Erfahrung, mich nicht im Außen, sondern im Inneren zu suchen.

Ulli: Die Erfahrung, dass die Antworten, die ich suche, sich nicht rational ­„erdenken“ lassen. Sondern für mich nur durch ein Einfühlen – und zwar mit Abstand – zu ­ent­decken sind. Das ist ­sicherlich jetzt schwierig nach­zuvollziehen, wenn man die Erfahrung nicht selbst ­gemacht hat. Das ist ­überhaupt das wichtigste Stichwort: Erfahrungen ­machen. Egal, ob gut oder schlecht. Das ist die Hauptsache. Nur dadurch lerne ich.

Gibt es so etwas wie ­­Heimat überhaupt?

Lena: Klar, in mir drin.

Ulli: Die Frage muss jeder für sich selbst beantworten. Aktuell ist meine Heimat für mich der Ort, an dem ich ­aufgewachsen bin. Dort kann ich mich wie ein Fisch im Wasser bewegen, verstehe die Leute, die Gebräuche blind. Heimat ist ein Gefühl.