Klaus Rainer und Norbert Schluga © Claudia Lux

Lange Zeit hätte man glauben können, der Tourismus im Bezirk Hermagor besteht einzig und allein aus dem Nassfeld. Doch der Winterimpuls wirkt längst auch im Sommer. Touristiker Markus Brandstätter: „Es gilt das sommerliche Potenzial der Region zu nutzen. Familien finden eine Berg-See-Inszenierung. Es wird in Wanderwege und Biketrails investiert. Vor allem nutzen wir mit nachbarschaftlichen Projekten die Nähe zu Italien.“

Kooperation ist auch das Zauberwort von Norbert Schluga und Klaus Rainer. Beide betreiben Ganzjahresbetriebe am Pressegger See. Schluga einen Campingplatz, Rainer das Alpen-Adria-Hotel. Jetzt investieren sie gemeinsam in das Lake Resort Pressegger See. Aus dem jahrelang leer stehenden Familiendorf haben sie auf 15.000 Quadratmetern eine paradiesische Anlage direkt am See geschaffen. Im Juni wird eröffnet. „Mit den exklusiven Apartments wollen wir neue Gäste ansprechen“, sagen die Unternehmer.

Zahlen Übernachtungen. Im Winterhalbjahr 2017/2018 konnte man mit 553.673 Nächtigungen, verglichen mit der Wintersaison des Vorjahres (in dem es ein Minus gab), eine Steigerung von 15,8 Prozent erfahren. Dank dafür gilt dem schnee- und deshalb gästereichen Winter. In der Sommersaison 2017 konnte man mit 590.637 Nächtigungen, wie schon in den vergangenen Jahren, wieder eine konstant bleibende Steigerung verzeichnen. Betten. 9250 Betten, 181 Hotel- und Pensionsbetriebe gibt es im Bezirk Hermagor. 63 Beherbergungsbetriebe sind klassifiziert. 23 Hotels sind als 4-Stern-Hotels ausgezeichnet,„Daberer“ und „Tuffbad“ sind 4-Stern-Superior-Hotels.



