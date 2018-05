Facebook

Die Maturanten Gregor Schuppler und Michael Hütter (von links) © Rainer Brinskelle

Hunderte Stunden Arbeit haben Michael Hütter (22) aus St. Margarethen an der Raab und Gregor Schuppler (20) aus Übelbach bereits investiert, um eine 3D-Animation des Karlschachts in Rosental an der Kainach zu erstellen. Im Rahmen ihrer praktischen Diplomarbeit an der HTL Ortweinschule in Graz, die der Filmemacher Wolfgang Scherz aus Bärnbach betreut, haben sie die Gebäude, Minen, aber auch zahlreiche Maschinen aus dem Untertagebau am Computer zu neuem Leben erweckt. „Darunter sind ,Alpine Miner’, also eine riesige Vortriebsmaschine, ein Schrägaufzug, ein Streblader sowie verschiedenste Förderbänder“, erzählt Schuppler.

