Eine Forstmaschine, die in Voitsberg in Richtung Graz unterwegs war, geriet während der Fahrt außer Kontrolle. Der Lenker verriss das Fahrzeug - und lenkte sein Fahrzeug zu einem Autohaus, wo es sechs neuwertige Autos verräumte.

Die Fortmaschine konnte auf einem Auto vor dem Eingangsbereich des Autohauses gestoppt werden © Walter Ninaus/FF Voitsberg

Zu einem spektakulären Unfall ist es Mittwochnachmittag in Voitsberg gekommen: Eine Forstmaschine ist auf der Grazer Vorstadt in Richtung Graz unterwegs gewesen und plötzlich außer Kontrolle geraten. Der Lenker konnte sein Fahrzeug nicht mehr stoppen - und verriss das automatikbetriebene Forstgerät, das 14 Tonnen auf die Waage bringt, auf einen Ausstellungsplatz eines Autohauses. So konnte der Fahrer verhindern, dass andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gerieten.

Forstgerät verräumte sechs Autos

Auf dem Autohaus-Vorplatz beschädigte die Forstmaschine aber sechs neuwertige Fahrzeuge schwer - ehe das Gerät direkt vor dem Eingang zum Autohaus auf einem Pkw zu stehen gekommen ist.

Verletzt wurde bei dem Unglück niemand - Kunden und Mitarbeiter, die sich zum Zeitpunkt des Unfalles in der Verkaufshalle befunden haben, kamen mit dem Schrecken davon.

Die Feuerwehr Voitsberg rückte aus, um ausgelaufene Betriebsmittel zu binden und Wrackteile von der Straße und dem Vorplatz zu räumen. Außerdem brachten die 13 eignesetzten Kameraden ein total beschädigtes Auto mit dem Hubstapler in die Werkstätte des Autohauses.

Der Schaden dürfte sich ersten Informationen zufolge auf rund 200.000 Euro belaufen. Bei dem Voitsberger Autohaus, dem Autohaus Papst, das den Schaden erlitten hat, wurde erst vor einem Monat eingebrochen, als die sogenannte "BMW-Bande" in der Steiermark ihr Unwesen getrieben hatte.