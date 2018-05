Facebook

Unbekannte zerstörten einen Brifkasten (Symbolfoto) © Fotolia

Bislang unbekannte Täter warfen in der Gemeinde Ligist einen Böller in einen selbsgemachten, massiven Briefkasten an einer Hauszufahrt neben einer Gemeindestraße und zerstörten diesen in weiterer Folge.

Für den Briefkastenbesitzer entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro, die Polizei ermittelt.