Im Vorjahr begeisterte das „Ensemble 1684“ die Zuhörer in der Pfarrkirche Piber © Karl Mayer

Hochkarätige Kirchenmusik gibt es ab Sonntag, dem 6. Mai, in Piber zu hören. Denn Pfarrer Johann Fuchs lädt zur 16. Auflage der Konzertreihe „Musica Sacra“ in die Pfarrkirche ein. Angelehnt ist die heurige „Ohrenweide“ an das Jubiläum der Diözese Graz-Seckau, die 800 Jahre feiert. Denn Piber und die Diözese haben einen alten, gemeinsamen Bekannten: „Ulrich I. war Pfarrer in Piber, ehe er Bischof von Seckau und anschließend Erzbischof von Salzburg geworden ist. Er ist 1268 gestorben“, weiß Fuchs von einem seiner Vorgänger.

