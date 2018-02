Facebook

Ab 5. März wird die Baustelle eingerichtet, die Sanierungsarbeiten beim Tunnel Voitsberg starten dann am 20. März © PR Trumler/Pachernegg

Langsam wird es ernst mit dem Baustart: Ab Montag, dem 5. März, wird die Baustelle zur Sanierung der Unterflurtrasse Voitsberg eingerichtet. „Die Arbeiten werden aber noch keine Auswirkungen auf das Verkehrsgeschehen haben“, sagt Reinhard Hinrichs, Referatsleiter der Abteilung 16 für Verkehr und Landeshochbau.

Nächste Woche fahren vor allem in der Rosenberggasse gegenüber des Bahnhofs Bagger auf. „Da werden wir die Fundamente und den Unterbau sowie die Anschlüsse für Strom, Wasser und Kanal für das ,Container-Dorf’ herstellen“, sagt Projektleiter Jakob Kogler-Sobl. Insgesamt werden 17 Container aufgestellt, die etwa als Büro, Besprechungszimmer und Sanitäranlagen genutzt werden.

120 Verkehrstafeln

Ab 12. März werden rund 120 Umleitungs- und Hinweisschilder angeliefert und montiert, viele bestehende Verkehrstafeln werden entfernt oder abgedeckt. In derselben Woche wird auch die temporäre Ampelanlage in der Bahnhofstraße in Voitsberg errichtet, jene am Hauptplatz wird adaptiert. „Am 19. März erfolgt noch eine letztmalige Kontrolle, ab 20. März tritt dann die Verkehrsführung in Kraft“, so Kogler-Sobl.

Dann wird der gesamte Lkw-Verkehr und der Pkw-Verkehr in Richtung Graz von der Packer Straße über die Greißenegger- und die Arnsteinstraße zur B 70 geführt. Für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen bleibt die Unterflurtrasse in Richtung Köflach bis Sommer geöffnet, der gesamte Schwerverkehr wird durch die Voitsberger Innenstadt geleitet.

Wegen der Kälte konnte auf dem ÖDK-Areal noch nicht gearbeitet werden, am Mittwoch kamen die ersten Bagger zum Einsatz Foto © Rainer Brinskelle

Seit Mittwoch ist bekannt, dass die Firma Dürr aus Gleisdorf die Betriebs- und Sicherheitstechnik für den neuen Tunnel liefern und installieren wird. Wie bereits berichtet wurde der Auftrag für die bauliche Sanierung an die Arge Porr Premstätten und Vogl.Plus aus Irdning-Donnersbachtal vergeben.

Wegen der Kälte nicht gebaut werden konnte indes in den vergangenen Tagen bei der Anschlussstelle Greißenegg. Diese wird im Rahmen der Aufschließung des ÖDK-Areals erneuert und vergrößert. Die Arbeiten sollten Ende März beendet sein, damit die Arbeiten mit der Tunnelsanierung nicht kollidieren. Gestern waren dort aber die ersten Bagger mit Grabungs- und Aufschüttungsarbeiten beschäftigt.

