Viele Menschen brauchen finanzielle Unterstützung, um ihre Heizkosten abzudecken © Thomas Pirtschke / Fotolia

Sibirische Kälte beherrscht dieser Tage die Weststeiermark – die Heizungen in den Wohnungen der Menschen laufen auf Hochtouren und treiben in weiterer Folge die Heizkosten in die Höhe. Einen Heizkostenzuschuss können zum Beispiel alleinstehende Personen mit einem Einkommen unter 1.185 Euro beantragen. Dieser beläuft sich in den meisten Fällen auf ungefähr 120 Euro pro Haushalt. Allein im Bezirk Voitsberg wurden im vergangenen Herbst 845 Anträge (im Vergleich: in der Periode 2016/17 waren es nur gestellt.