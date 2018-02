Kleine Zeitung +

Standortagentur Startschuss für "Technologieregion Lipizzanerheimat"

In Köflach wurde am Montag die "Standortagentur Technologieregion Lipizzanerheimat" präsentiert. Diese soll künftig verwertbare Industrie- und Gewerbeflächen in den fünf Kernraumgemeinden vermarkten.