Bei ihrem Auftritt am 11. Jänner in der ausverkauften Sporthalle in Bärnbach hatten es Paul Pizzera und Otto Jaus versprochen: "Wir kommen wieder!" Als Termin wurden der 4. und 5. Oktober 2018 fixiert. Karten sind bereits erhältlich.

Am 4. und 5. Oktober tritt das Duo Pizzera und Jaus in Bärnbach auf © Robert Cescutti

Die Herzen und Lachmuskel ihrer Fans erobern die beiden Sänger und Kabarettisten Paul Pizzera und Otto Jaus aktuell im Sturm. Erst vergangene Woche hatten sie erstmals die Wiener Stadthalle gefüllt und bei den mehr als 10.000 Zuschauer Lachkrämpfe verursacht und beim Hit "Mama" für einen echten Gänsehautmoment gesorgt.

Ein Gefühl, das die weststeirischen Fans von Pizzera und Jaus bereits kennen, ernteten die Kabarettisten am 11. Jänner bei ihrem Auftritt in der Bärnbacher Sporthalle doch Jubelstürme. Schon damals versprachen die beiden: "Wir kommen wieder!"

Tickets erhältlich

Nun ist es fix: Pizzera und Jaus werden in der Lipizzanerheimat sogar ein Doppelgastspiel geben. Am 4. und 5. Oktober treten sie um jeweils 19.30 Uhr in der Sporthalle Bärnbach auf. Die begehrten Karten für die beiden Abende sind bereits bei Ö-Ticket, bei der Stadtgemeinde Bärnbach sowie in der Sparkasse und der Raiffeisenbank erhältlich.