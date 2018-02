Facebook

Investor Stephan Zöchling mit Tobias Moretti, Otto und Angelika Kresch bei der Weihnachtfeier © Robert Cescutti

Wie wird sich Ihre Handschrift auf das Unternehmen auswirken?

STEPHAN ZÖCHLING: Ich glaube, es ist die Handschrift schon langsam erkennbar. Wir haben eine gesunde Gruppe übernommen, die in der internationalen Automobilindustrie einen Namen hat. Das was wir jetzt machen, ist, den erfolgreichen Weg der letzten 27 Jahre in die neue Generation zu überführen. Wir müssen erfolgreich sein und Geld verdienen, weil nur das wird nachhaltig Arbeitsplätze sichern und es uns möglich machen, dass wir wachsen. Wir rücken nicht nur die Kundenzufriedenheit, sondern auch die der Mitarbeiter und die Ausbildung in den Fokus. Auch da wollen wir den erfolgreichen Weg von Angelika Kresch mit der Lehrlingsausbildung und anderen Initiativen fortsetzen und zeitgemäß neu aufsetzen.

