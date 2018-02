Facebook

Brüderchen Liam hat seit Dezember eine kleine Schwester © Susanne Trost

Es ist bereits das zweite Kind von Susanne und Johann Trost, doch die Geburt der kleinen Tochter Haley in den frühen Morgenstunden am 11. Dezember des vergangenen Jahres wird noch längere Zeit allerlei Gesprächsstoff bieten. Wurde die junge Weststeirerin doch auf dem Parkplatz des Adeg neben dem Kreisverkehr bei der Autobahnabfahrt Mooskirchen geboren. „Ich war total entspannt, da Haley bereits mein zweites Kind ist und lag erst eine Stunde zuhause im Bett, weil ich mir nicht sicher wahr, ob es nur Leistenschmerzen oder bereits Wehen waren“, erzählt die Zweifach-Mama Susanne Trost.

Geburt im Auto

Mit regelmäßigerem Aufkommen der Wehen verständigte Trost ihre Hebamme Christine Gantschnigg und brachte den zweijährigen Sohn Luca zu seiner Großmutter. „Nachdem wir unseren Sohn bei seiner Oma abgesetzt hatten, wollten wir weiter ins Krankenhaus nach Graz Ragnitz“, erinnert sich Trost genau. Bis in die Klinik schaffte es die kleine Familie aber nicht mehr.

„Ich habe meiner Hebamme gesagt, sie soll die Rettung alarmieren, weil ich bereits gespürt habe, dass wir es nicht mehr bis nach Graz schaffen werden, wir haben uns in Söding am Adeg-Parkplatz getroffen.“ Um 4.26 Uhr war die Familie auf den Parkplatz eingefahren, bereits 18 Minuten später, um 4.44, erblickte die kleine Haley auf der Rückbank des Autos das Licht der Welt. „Die Kleine hatte es so eilig, sie war sogar noch vor dem Eintreffen der Sanitäter da“, lacht Trost.

