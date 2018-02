Zu Christi Himmelfahrt zu schnell unterwegs? Einem Lenker aus Niederösterreich flatterte eine Anonymverfügung ins Haus, weil er zu schnell unterwegs war. Bloß am Tag der angeblichen Tempoüberschreitung war er gar nicht in der Steiermark.

Entlang der B 70 in Rosental an der Kainach wurde der Niederösterreicher mit der Radarpistole beim Schnellfahren ertappt © Rainer Brinskelle

Seit Monaten bekämpft ein Niederösterreicher (62) eine Anonymverfügung, die dem Außendienstmitarbeiter im Juli 2017 ins Haus flatterte: Demnach war er am 25. Mai 2017 um 13.15 Uhr von einem Polizisten mit einer Radarpistole der Marke „LTI TrueSpeed“ in Rosental an der Kainach (Bezirk Voitsberg) gemessen worden. Um 19 km/h habe er die erlaubten 70 Stundenkilometer überschritten. Die Strafe: 50 Euro Bußgeld plus zehn Euro Bearbeitungsgebühr.