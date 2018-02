Facebook

Fünf Mal Gold für Livia Obermeier © SV Köflach

Erfolgreich verliefen die Steirischen Meisterschaften im Schwimmen für die jungen Schwimmtalente des Köflacher SV. Elf Schwimmerinnen und zehn Schwimmer waren bei der Meisterschaft auf der Kurzbahn in der Auster in Graz angetreten und konnten sich insgesamt 21 Medaillen sichern. Neben den Stockerlplätzen durften sich die teilnehmenden Mitglieder des Köflacher Schwimmvereins auch über einige Top Ten-Platzierungen freuen. Neben der ersten Leistungsgruppe hatten unter anderem auch Schwimmer der Nachwuchsgruppe am Wettbewerb in Graz teilgenommen. Krankheitsbedingt aussetzen mussten Nicole Ruprechter und Dorian Windhager.