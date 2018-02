Facebook

Ab 20. März wird die Unterflurtrasse saniert und der Verkehr durch Voitsberg umgeleitet © PR Trumler

Am Freitag wurde der Bauauftrag für die Sanierung der Unterflurtrasse Voitsberg vergeben. Gestern wurde offiziell bekannt gegeben, welche Firmen bei der Ausschreibung zum Zug gekommen sind. Neben der Porr Premstätten wird auch die Firma Vogl.Plus aus Irdning-Donnersbachtal an den Sanierungsarbeiten beteiligt sein.

Der amtierende Verkehrslandesrat Anton Lang zeigt sich zufrieden mit der Wahl der Unternehmen, die beide ihren Sitz in der Steiermark haben: „Es freut mich, dass für die Sanierung der Unterflurtrasse eine steirische Arbeitsgemeinschaft zum Zug gekommen ist.“ Ab 5. März erfolgt die Baustelleneinrichtung, ab 20. März tritt dann das präsentierte Verkehrsführungskonzept in Kraft. Demnach wird der Tunnel – mit Ausnahme der Sommerferien – einspurig befahren, der restliche Verkehr wird durch das Voitsberger Stadtgebiet umgeleitet.

Es freut mich, dass für die Sanierung der Unterflurtrasse eine steirische Arbeitsgemeinschaft zum Zug gekommen ist. Anton Lang, Verkehrslandesrat

Konkret bedeutet das, dass sowohl der Lkw-Verkehr, als auch der Pkw-Verkehr in Richtung Graz von der Packer Straße über die Greißenegger- und Arnsteinstraße zurück zur B 70 geführt wird. In Richtung Köflach dürfen Pkw durch den Tunnel fahren, der Schwerverkehr wird auf beiden Richtungen durch Voitsberg umgeleitet.

Kritik

Die Sanierung der Unterflurtrasse, die mit knapp 20 Millionen Euro budgetiert wurde, soll bis voraussichtlich September 2020 abgeschlossen sein. An der langen Dauer der Arbeiten gibt es vor allem von Unternehmern Kritik. So befürchten Frächter aus der Region durch die Standzeiten in den prognostizierten Staus Verzögerungen, die zu höheren Kosten führen.

Auch Handelsunternehmer fürchten durch die Staus Einbußen, da manche Kunden während der Sanierung einen Bogen um Voitsberg machen könnten. Deswegen treffen sich am Dienstagnachmittag erneut Vertreter von Land und Gewerbetreibende, um noch offene Fragen zur Tunnelsanierung zu klären sowie Problemfelder aus dem Weg zu schaffen.