Am Dienstag, dem 20. Februar 2018, prallten in Puchbach in der Gemeinde Rosental an der Kainach zwei Autos zusammen. An den Wagen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Polizei und Feuerwehr standen im Einsatz.

Polizei und Feuerwehr mussten am Dienstag zu einem Unfall in Rosental ausrücken © FF Rosental an der Kainach

Am Dienstag, dem 20. Februar 2018, um 8.28 Uhr wurden die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Polizei zu einem Unfall in Rosental an der Kainach gerufen. Auf einer Gemeindestraße im Ortsteil Puchbach waren zwei Pkw im dichten Schneetreiben zusammengekracht.

Verletzt wurde bei der Kollision zum Glück niemand. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Polizei nahm den genauen Unfallhergang auf. Die FF Rosental, die mit sieben Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen ausgerückt war, musste die Fahrzeuge von der Straße bergen und ausgeflossene Betriebsmittel binden.

Im Einsatz war auch ein Mitarbeiter der Gemeinde Rosental mit einem Gemeindetraktor.