Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dienstagfrüh drehte sich im dichten Schneefall auf der Pack ein unbeladener Lkw © Asfinag/Markus Bratschko

Rund 20 Zentimeter Neuschnee sind auf der Pack seit den Nachtstunden gefallen. Im dichten Schneetreiben kam es in den frühen Morgenstunden auch schon zum ersten Unfall. Der Lenker eines unbeladenen Sattelschleppers hatte sich auf der Südautobahn (A 2) bei der Ausfahrt zur Autobahnmeisterei Unterwald in Fahrtrichtung Graz gedreht. Ansonsten wurden bislang aber noch keine großen Probleme von der Südautobahn gemeldet.

Weil auf der A 2 zwischen Bad St. Leonhard und Modriach Schneeglätte herrschte, floss der Verkehr teilweise nur zähflüssig. Josef Fiala, Geschäftsführer der Asfinag, appellierte an die Verkehrsteilnehmer, "bei diesen Bedingungen wirklich nur mit winterfitten Fahrzeugen fahren. Wenn Fahrzeuge mit Sommerreifen hängen bleiben und die Strecke blockieren, kommen wir mit unseren Räumfahrzeugen auch nicht mehr durch."

Der Lkw kam auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen, drehte sich und blieb quer zur Fahrbahn auf der A 2 stehen © Asfinag/Markus Bratschko

Auf der Packer Bundesstraße (B 70) zwischen Voitsberg und Wolfsberg in Kärnten war die Fahrbahn im Bereich Stampf, Packer Stausee und Landesgrenze schneeglatt, es wurde Kettenpflicht für Lkw verhängt.

Bereits seit Montag um 22 Uhr ist das Team der Autobahnmeisterei Unterwald mit verstärkter Mannschaft im Einsatz. Acht Räumfahrzeuge sind rund um die Uhr unterwegs, die Mitarbeiter sind in Zwölf-Stunden-Schichten im Räumeinsatz.

Nur ein Vorgeschmack

"Der Neuschnee ist nur ein Vorgeschmack auf das, was uns bis Freitag erwartet", sagt Markus Bratschko, Leiter der Asfinag-Autobahnmeisterei Unterwald. Zuletzt waren bis zum Wochenende rund 50 Zentimeter Neuschnee angekündigt, die Prognosen werden aber stündlich nach oben revidiert. Bis zu 80 Zentimeter könnten auf der Pack bis Samstag fallen.

Vor allem für Mittwochabend und Donnerstag mahnt Bratschko die Verkehrsteilnehmer zu Wachsamkeit: "Da soll es kräftig schneien und Minusgrade haben. Der Pulverschnee lässt sich mit den Pflügen auch nicht so leicht wegschieben, weil er verweht wird."

Unfälle

Mehrere Feuerwehren mussten am Dienstagvormittag bereits wegen Unfälle ausrücken: So waren die Einsatzkräfte nicht nur bei dem Lkw-Dreher auf der A 2 gefragt, sondern sie wurden auch zu Unfällen in St. Martin am Wöllmißberg, in Rosental an der Kainach sowie in Köppling (Söding-St. Johann) alarmiert.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.