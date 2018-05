Facebook

Michael Fink Feuerwehrmann in Puch und verrichtet seinen Zivildienst im Feuerwehrzentrum Weiz © Stadtfeuerwehr Weiz

Der Pucher Michael Fink war am Montagmorgen gerade am Weg zu seiner Zivildienststelle, dem Feuerwehrzentrum Weiz, als er im Kreuzungsbereich der L360 mit der B72 bei Büchl einen brennenden Pkw auf der Fahrbahn stehen sah. Fink, selbst Feuerwehrmann in seinem Heimatort Puch, handelte sofort. "Aus Erfahrung habe ich gewusst, was zu tun ist. Ich habe einen Feuerlöscher gesucht und einen Kleinbus angehalten, der einen mithatte", so der Zivildiener.