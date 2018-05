Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Die Feuerwehren Gleisdorf, Weiz, St. Ruprecht, Labuch, Birkfeld und Passail sowie Polizei und Rotes Kreuz waren am Wochenende bei Unfällen und einer Türöffnung im Einsatz.

An der Kreuzung von B72 und L114 kam es bei Birkfeld zum Zusammenstoß © FF Birkfeld

Ein arbeitsreiches Wochenende liegt hinter den Einsatzkräften aus dem Bezirk Weiz. Am Sonntagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Birkfeld zu einem Verkehrsunfall zur Kreuzung der B72 mit der L114, die nach Fischbach führt, gerufen. Zwei Pkw-Lenker waren in entgegengesetzter Richtung auf der Bundesstraße unterwegs. Als der aus Richtung Birkfeld kommende Pkw in die L114 einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen.