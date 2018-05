Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Kammerorchester und das Chorforum Gleisdorf kooperierten bei ihrem aktuellsten Konzert mit der Kunstuniversität Graz © Christina Starchl

Das erste Mal seit 10 Jahren standen am Sonntagabend das Kammerorchester und das Chorforum Gleisdorf im Forum Kloster in Gleisdorf gemeinsam auf der Bühne. Zusätzliche musikalische Unterstützung bekamen sie vom Chor, sowie von Gesangssolisten der Kunstuniversität Graz. Franz Jochum hatte die Gesamtleitung über und dirigierte die rund 200 Mitwirkenden durch das anspruchsvolle Programm mit dem Namen „Highlights aus Oratorien“. Das Kammerorchester Gleisdorf stand unter der Leitung von Gunter Schabl. Mit eindrucksvoller Stimmgewalt boten die Sänger gemeinsam mit dem Kammerorchester Stücke von Haydn, Mozart, Brahms, Händel und Bach. Die Solistin Klaudia Tandl lernte selbst einmal in der Musikschule Gleisdorf, schloss das Masterstudium für Gesang an der Kunstuniversität für Musik und darstellende Kunst in Graz ab und studiert derzeit Konzertgesang. Stephanie Fritz, die zweite weibliche Solistin des Abends, kommt ursprünglich aus Fürstenfeld und zeigte unter anderem bei einem Stück von Anton Dvorak ihr gesangliches Können. Die beiden männlichen Solisten waren der Tenor Mario Lerchenberger aus Kärnten sowie der Bariton Neven Crnić, ein geborener Bosnier, der seit 2013 in Graz an der Kunstuniversität studiert und 2016 sein Debüt in der Grazer Oper machte. Durch den Abend moderierte die bekannte Journalistin, Sängerin und Musikvermittlerin Ulla Pilz.