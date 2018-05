Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Matthias Niederschweiberer und Daniel Scholze aus Bayern, Franz Obenauf vom Margarethener Club © Jonas Pregartner

50 Piloten, fast doppelt so viele Flugzeuge und zahlreiche Zuschauer werden am Samstag und Sonntag beim „Anfliegen“ des Modellflugclubs St. Margarethen an der Raab erwartet. Das Teilnehmerfeld ist international: Vertreten sind etwa Piloten aus Italien, Kroatien, Deutschland, Frankreich, England, Norwegen und Ungarn.