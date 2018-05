Facebook

Karin Kothgasser gewann eine Goldmedaille bei den Staatsmeisterschaften der Tourismus-Lehrlinge © Herwig Heran

Bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften der Lehrlinge in Tourismusberufen in Salzburg war heuer die Steiermark mit sechs Gold- und drei Silbermedaillen das erfolgreichste Bundesland. Zwei der sechs Goldmedaillen davon gingen in den Bezirk Weiz. An Karin Kothgasser, die in der Schlosstaverne Thannhausen im dritten Lehrjahr ihre Ausbildung zur Gastronmiefachfrau macht und an Verena Schrank, die im Hotel "Der wilde Ederer" in St. Kathrein am Offenegg im dritten Lehrjahr Köchin lernt.