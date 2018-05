Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Der Arbeiter musste mit dem Kran geborgen werden © FF Gleisdorf

Am Freitagvormittag kam es auf der Baustelle für eine neue Wohnsiedlung in der Fürstenfelderstraße in Gleisdorf zu einem Zwischenfall. Ein Bauarbeiter, der gerade im ersten Stock des Rohbaus mit Betonmischarbeiten beschäftigt war, wurde plötzlich ohnmächtig. Da der Mann über die Rohbauleiter nicht zu bergen war, wurden sofort Feuerwehr und Rettung verständigt.