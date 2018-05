Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

In einem Neubau in der Weizer Straße 14 ist jetzt im ersten Stock auch die Polizeiinspektion Gleisdorf untergebracht.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dienststellenleiter Leo Maierhofer (links) mit seinen Kollegen im neuen Gleisdorfer Polizeiposten © Raimund Heigl

Die Polizeiinspektion Gleisdorf ist gestern in ihre neue Dienststelle übersiedelt. Schwer zu finden ist sie nicht, denn vom bisherigen Standort Weizer Straße 11 ging es schräg über die Straße in die Weizer Straße 14 - an dieser Stelle war früher der Gasthof "Römerhof" gestanden.