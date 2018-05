Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

In Markt Hartmannsdorf stürzte ein Traktor bei Holzarbeiten mit der Seilwinde über eine Böschung in einen Wald. Verletzt wurde niemand.

Warum der Traktor in den Wald stürzte, ist noch ungeklärt © FF Markt Hartmannsdorf

Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr führte ein Mann in Markt Hartmannsdorf Holzarbeiten mit der Seilwinde seines Traktors durch. Aus ungeklärter Ursache stürzte die Zugmaschine dabei über eine steile Böschung in den Wald. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand.