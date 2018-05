Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Die Landwirtschaftskammern Österreichs forcieren Herkunfts-Kennzeichnung von Zutaten in Gastronomie und Kantinen.

Johann Rath, LK-Fachberaterin Andrea Windhaber, Hans Spreitzhofer, Ursula Reiter und Josef Wumbauer © Jonas Pregartner

Eier vom Moarhofhechtl, Arzberger Stollenkäse, selbstgemachte Marmeladen, Schinken aus der Region: Köstlichkeiten, die Hotelier Hans Spreitzhofer beim Pressefrühstück in seinem Landhotel in St. Kathrein am Offenegg kredenzt.