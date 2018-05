Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

17-Jähriger war Sonntagnacht mit dem Pkw des Großvaters in Untergroßau ins Schleudern geraten und gegen zwei Bäume geprallt. Er wurde schwer verletzt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr Untergroßau war mit 23 Mann im Einsatz © FF Untergroßau

Er hatte den Führerschein erst seit ein paar Tagen - und kam in eine Situation, die auch erfahrene Verkehrsteilnehmer fordert: Einem 17-jährigen Burschen, der Sonntagabend mit dem Auto des Großvaters auf der B65 von Gleisdorf Richtung Sinabelkirchen unterwegs war, kam in Untergroßau (Gemeinde Sinabelkirchen) ein Reh in die Quere.