Die in Wien gestohlene Apfelstraßen-Sänfte war wieder zurück und hatte ihren Einsatz © Gery Wolf

Schon der Weg zum Apfelblütenfest ist ein Fest: Egal, aus welcher Richtung man kommt, man fährt durch blühende Obstplantagen und der unverwechselbare Duft des Flieders liegt in der Luft.

Für den ersten Empfang auf dem Parkplatz beim Ortseingang ist die Feuerwehr zuständig. Freundlich führt sie die Gäste auf Wunsch durchs Programm oder per Plan auf eine Wanderung durch den Pucher Obstgarten. Parken ist beim Apfelblütenfest übrigens gratis, die nette Auskunft ebenso.

Es braucht sie allerdings nicht jeder: So mancher Besucher ist ortskundig oder gar Stammgast. Ausgestattet mit Wanderschuhen und -stöcken machen sich die Ersten schon auf den Weg ins Apfelparadies. Was für eine Verführung, Adam und Eva hätten ihre himmlische Freude!

Im Ortskern tummeln sich schon am Vormittag die Besucher. Zahlreiche Stände mit Kunsthandwerk laden zum Gustieren ein. Es herrscht buntes Treiben und fast ist es, als würde sich die ganze Welt an diesem Sonntag in Puch bei Weiz treffen: Ein Bus mit Gästen aus Japan ist gerade angekommen, dahinter folgt ein Bus mit Bayern, die’s ebenfalls in die Oststeiermark verschlagen hat. Selbst eine Gruppe Harley-Fahrer gibt dem Apfelblütenfest die Ehre. Apfelblütenfest in Puch bei Weiz: Da hätten auch Adam und Eva ihre Freude gehabt

Ja, das Kunsthandwerk hat es ihnen angetan. Eine japanische Familie bewundert bunte Lesekissen. Daneben finden einige Pensionisten aus Bayern Gefallen am Trachtenschmuck. Die Entscheidung fällt schließlich auf eine Kette mit dem Steirischen Panther, die als Andenken mit nach Deutschland genommen wird.

Klangvoll lädt indes der Heimatklang Puch auf die Festwiese ein. Das Angebot der Spezialitäten ist übrigens groß und beschränkt sich nicht auf Köstlichkeiten rund um den Apfel.

Etwas oberhalb der Wiese geht’s zum Kräutergarten mit dem Wunschstein – einmal setzen und wünschen, bitte! Kräuterfrau Roswitha Schmid pflegt dieses Paradies, sie ist auch Expertin, wenn es um die Heilkräfte der Kräuter geht.

Die Stimmung ist gut, bei den Gästen wie bei den Ausstellern. Das bestätigt auch Bürgermeisterin Gerlinde Schneider, die weiß, wie viel Arbeit dahintersteckt. Aber es lohnt sich: „Wir leben in einer wunderschönen Natur“, sagt sie, „die wollen wir mit den Besuchern teilen.“