Die Fahrertür wurde durch den Zusammenprall stark deformiert © BFV/Patrick Friedl

Aus ungeklärter Ursache kolliderten am Samstag am Vormittag ein Pkw und ein Lkw im Kreuzungsbereich des Hörmanncenters und der Tankstelle in Untergroßau (Gemeinde Sinabelkirchen). Durch die Wucht des Aufpralles deformierte sich die Fahrerseite des Pkw so stark, dass der Lenker eingeklemmt war.