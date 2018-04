Knalleffekt bei Landeskonferenz Grüne bauen Wahlmodus total um

Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Schönleitner überraschte bei der laufenden Landeskonferenz in Gleisdorf mit einem neuen Modus für die Kandidatenkür. Künftig sollen 25 Grüne im Vorstand plus 50 zufällig ausgeloste (!) Personen den Ton angeben.

Schönleitner neben Krautwaschl © Jürgen Fuchs

Die steirischen Grünen haben am Samstag als erste Landesgruppe eine neue Form der Listenerstellung beschlossen: Demnach wird nicht mehr von der Basis, sondern in einer Art Konvent über die Kandidaten entscheiden. Dieser besteht aus dem 25-köpfigen erweiterten Vorstand plus 50 zufällig ausgelosten Mitgliedern.