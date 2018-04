Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Die Mitarbeit am Bürgerbeteiligungsprojekt in Gasen war sehr groß © KK

120 Leute bei der Auftakt-, 80 bei der Abschlussveranstaltung und insgesamt 150 Personen, die sich an dem Prozess beteiligt haben – das sind die beeindruckenden Zahlen des Bürgerbeteiligungsprozesses, der in Gasen von Oktober bis jetzt durchgeführt wurde. Herausgekommen ist eine Vielzahl an Projekten, die der Dorfentwicklungsverein und die Gemeinde jetzt gemeinsam umsetzen werden.