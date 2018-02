Gesundheits für die Jugend"Xund und du" geht in die zweite Runde

Bereits in den Jahren 2015 und 2016 hatte das Logo Jugendmanagement das Projekt „Xund und du“ abgehalten. Jetzt lockt es wieder mit Geld für Gesundheitsinitiativen.

Am 22. Jnui findet die Abschlussveranstaltung mit der Präsentation der Projekte im Weizer Kunsthaus statt © KK

Xund und du“ hieß es in der Steiermark bereits einmal in den Jahren 2015 und 2016. Das "Logo Jugendmanagement" setzte damals nacheinander in verschiedenen Bezirken insgesamt 230 Projekte mit 13.000 beteiligten Jugendlichen um.