Weil die Weizer Kicker keinen Kunstrasenplatz haben, mussten sie ihre Aufbauspiele im Februar in anderen Gemeinden in der Steiermark und in Kärnten austragen. Damit sie trainieren können, griffen jetzt mehr als 50 Spielerinnen und Spieler zur Schaufel.

Ein seltenes Bild am Fußballplatz in Weiz © KK

Notgedrungen mussten die Wildcats Krottendorf die Aufbauspiele im Februar auf Kunstrasenplätzen in der ganzen Steiermark und in Kärnten spielen (in Weiz gibt es keinen Kunstrasenplatz). Auch trainieren war - außer den Laufeinheiten - bis dato nicht möglich.

Weitere Trainingszeiten waren nun aber aufgrund der überall besetzten Kunstrasenplätze nicht mehr möglich. Also hat sich das Damenfußballteam der Wildcats Krottendorf mit dem Herrenteam und der U17 des NZ Oberen Raabtals entschlossen, zumindest den Trainingsplatz vom Schnee zu befreien, um die notwendigen Trainingseinheiten absolvieren zu können.

Mehr als 50 Spielerinnen und Spieler, Vorstandsmitglieder, Freunde und Bekannte halfen schon am Dienstagabend mit, um einen Teil des Platzes vom Schnee zu befreien. Am heutigen Mittwoch folgt Teil 2 der Räumarbeiten. Die Meisterschaft beginnt ja bei den Herren am 17. März, und bei den Damen am 24. März.