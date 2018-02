Lenker fuhr im Gemeindegebiet von Ludersdorf-Wilfersdorf (Bezirk Weiz) mit seinem Pkw in eine Hecke und ließ den Wagen dann versperrt, mit angezogener Handbremse und eingelegtem Gang zurück.

Schwierige Pkw-Bergung in Flöcking

Die Feuerwehrkameraden mussten den SUV mit der Motorsäge freischneiden © FF Ludersdorf

Dienstagnacht gegen 22.45 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Ludersdorf zu einer Fahrzeugbergung im Ortsgebiet von Flöcking (Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf, Bezirk Weiz) gerufen. Ein Pkw dürfte in einer Linkskurve zu weit rechts hinausgekommen sein und hatte in weiterer Folge eine Leitschiene durchbrochen, ein Verkehrsschild niedergefahren und war in einer Hecke steckengeblieben.